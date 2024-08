Daniella Campos acusó grave agresión por parte de Daniela Aránguiz

Daniella Campos lanzó graves acusaciones contra Daniela Aránguiz afirmando que, mientras trabajaban juntas, sufrió hostigamiento, insultos y agresiones verbales y físicas por parte de la ex Mekano.

En el programa "Zona de estrellas" de Zona Latina, la exmodelo detalló que el ataque físico ocurrió luego de una acalorada discusión mientras ambas eran panelistas en el programa "Sígueme" de TV+.

"Viene la tercera agresión y esta vez es física. Yo salgo del programa, que había estado bastante acalorado en el panel, pero nada fuera de lo normal. Me estaba cambiando de ropa, agachada, de espaldas y viene Daniela Aránguiz y me pega un empujón súper fuerte y me dice, 'sale que vengo a buscar mi abrigo'", relató.

"Me saqué la mugre porque estaba agachada y además de espaldas y ahí, de verdad tengo que decirlo, porque nunca me habían dado tantas ganas de contestar. Quiero ser súper honesta y sincera, tuve muchas ganas de responder, pero nuevamente no lo hice. Me quedé callada, le dije, 'qué te pasa, cómo hiciste algo así, mal educada', no le dije ni una sola grosería", continúo la también periodista.

Asimismo, Campos hizo públicos los correos que envió a la gerencia del canal, donde documentó los episodios de violencia que vivió a manos de la ex esposa de Jorge Valdivia.

"El martes 4 de junio de 2024, mientras me encontraba en mi lugar de trabajo, grabando específicamente, fui interrumpida a los gritos por Daniela Aránguiz, quien llevaba tiempo hostigándome. Al pedirle que respetara a sus compañeras, comienza una discusión al aire que termina en insultos que, por lo bajo, fueron 'loca, ordinaria', etc (esto al aire)", detalló.