Delfina Guzmán a sus 96 años: "No le tengo miedo a la muerte"

A sus 96 años, la actriz Delfina Guzmán compartió algunos pensamientos sobre su vida, carrera e incluso política en una íntima entrevista para CNN Chile.

En conversación con Matilde Burgos, la intérprete llamó la atención al llenar de halagos al presidente Gabriel Boric, expresando que "me mata. No es de ninguna parte ese cabro, es de todos nosotros (...) Me encanta que haya sido presidente a los 30 años, ya que es una edad muy especial".

"Lo conocí de una forma tan linda, porque nos encontramos en un acto (..). La persona que me acompañaba lo fue a buscar y le dijo que yo quería saludarlo", recordó.

"Llegó este cabro exquisito y le dije 'mire, no me hable ninguna palabra, párese ahí' y le empecé a dar besos porque no tenía cómo expresarle todo el cariño, el cual también es sumado al de todos mis hijos", reveló la artista.

Delfina Guzmán reflexionó sobre la vida y la muerte

Otra reflexión de Guzmán que llamó la atención fue su visión ante la vida y la muerte, abordando su actual estado de salud.

"El cuerpo es bien conchadesumadre (sic), pero yo no le tengo miedo a la muerte. Lo único que le he pedido a Dios es que sea buena persona y me deje morir durmiendo", declaró la artista.

Sin embargo, la artista dijo estar "completamente convencida de que el futuro será mejor. Tengo una fe en el futuro que me emociona y conmociona", finalizó.