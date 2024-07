Faloon Larraguibel reaccionó a filtración de sesión de fotos

Faloon Larraguibel realizó por primera vez una sesión de fotos para la plataforma de contenido para adultos Onfayer.

Recientemente, se filtraron en redes sociales imágenes que supuestamente pertenecerían a esta sesión.

Sin embargo, las fotos viralizadas son una mezcla de imágenes promocionales que ella había entregado a los medios y otras fotografías alteradas a través de edición en las que aparece desnuda.

La participante de "¿Ganar o Servir?" le aseguró a Michel Roldán del programa "Sígueme" que se encuentra tranquila y está "100% segura de que no ha realizado ninguna foto desnuda".

"El día que yo lo haga, por ahora no lo descarto, no tengo problema en avisarlo o publicarlo, y decir que efectivamente me pasé a ese tipo de fotografías. Pero hoy no tengo ese tipo de contenido, no está en mis deseos hacerlo, no me he sacado fotos absolutamente desnuda", aclaró la ex Yingo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Onfayer🔥 (@onfayerlatam)