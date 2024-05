Hijos de Daniela Aránguiz serán testigos en juicio contra Maite Orsini

Este lunes 27 de mayo se vivió la primera audiencia de la querella por injurias graves que la diputada Maite Orsini interpuso contra la chica reality Daniela Aránguiz.

Por su parte Orsini no estuvo presente debido a que "está asustada" y "tiene temor de la peligrosidad que esta persona (Aránguiz) implica", según explicó su abogado Daniel Jorge en el tribunal.

Quien sí asistió fue Daniela Aránguiz. Además de calificar la querella de la diputada como un "ataque de celos", la ex chica "Mekano" reveló que tendrá un par de testigos sorpresa durante el proceso: su hijo e hija adolescentes.

Los hijos de Daniela Aránguiz

Durante su extinto matrimonio con Jorge Valdivia (actual pareja de Orsini), Daniela Aránguiz tuvo dos hijos que tendrán un papel crucial en este juicio. Esto porque parte de los antecedentes de la investigación contemplan una declaración de Aránguiz en la que asegura que Orsini ha tenido malos tratos con los jóvenes.

"No existe mejor testigo que la propia persona que fue víctima de estos hechos para efectos de declarar y explicar por qué su madre reaccionó de tal manera. Si bien no es lo mejor, no nos queda otra alternativa que recurrir a esta declaración", detalló Claudio Rojas, abogado de Daniela Aránguiz.

El tribunal fijó el juicio para el próximo 1 de agosto en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago para un proceso que se estima que dure dos días y en el cual Aránguiz y Orsini se verán las caras.