Karen Paola revela que sufrió bulimia hasta 2021: comenzó durante Mekano

La cantante Karen Paola abordó un difícil momento de su vida a raíz de las exigencias del extinto "Mekano".

Durante el podcast "Más que titulares" de Javiera Quiroga, la artista fue consultada sobre sus días en el espacio juvenil, donde había asegurado anteriormente que le pidieron perder peso en un par de días y, en caso de no hacerlo, debía dejar el programa.

"Yo entré con 17 años, mi cuerpo estaba desarrollándose todavía y no tenía las curvas como la mayoría de mis compañeras brasileñas, por ejemplo", partió contando, afirmando que se buscaba "la perfección, que es un cuerpo 90, 60 y 90 en ese tiempo".

Bajo esta línea, la voz de "Dime" afirmó que las peticiones de la producción del show televisivo la llevaron a la bulimia.

"Cuando se me hace esta sugerencia, que es 'bajas o te vas', yo no me lo tomé para nada como talla, pues dije 'okey, estoy gorda, tengo que bajar de peso'. Me lo dijeron a mí y a dos compañeras más, y esas dos compañeras se mataron de la risa, se burlaron de la situación y siguieron con sus vidas", relató.

"A mí me caló súper hondo, entonces, entré en una bulimia, ese fue el día en que cambió mi vida, empecé a vomitar absolutamente todo lo que ingería. Fui bulímica hasta el 2021", sentenció la también conductora de TV.