Leo Rey explicó por qué lanzó su viral insulto a Alexítico: "Está bien merecido"

Tras viralizarse y lograr un auge de popularidad gracias a su polémico mensaje contra Alexítico, el cantante Leo Rey defendió aquel desahogo y aseguró que era la única forma de "llamarle la atención" a su excompañero de La Noche.

Durante su participación en el primer capítulo del renovado "Vértigo" (Canal 13), donde se alzó triunfador la noche de este jueves, el músico se refirió al conflicto y el episodio ocurrido durante las Fiestas Patrias, cuando gritó "¡Chúpalo Alexítico!" en un escenario.

"No es bullying, siempre he dicho que ha sido un desahogo desde lo más profundo de mi alma. Creo que yo fui una persona que se la jugó para lograr mi objetivo, que era la música para torcerle la mano al destino de lo que me había tocado", aseguró en respuesta a la "pregunta del pueblo".

El exponente de la cumbia explicó que siente "que es un desahogo mío, que es algo que yo nunca lo demandé después de mi salida y él tampoco se acercó jamás a darme una explicación, entonces creo está bien merecido lo que dije, y lo volvería a decir".

"Lo que yo hice, que se convirtió en meme nacional, fue la manera de llamarle la atención porque nunca me respondió nada, nunca me dio una explicación, siempre mantuvo silencio y se escondió", acusó, descartando volver a tocar con su excompañero o con La Noche.