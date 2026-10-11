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Tópicos: Magazine | Música

La irónica respuesta de Leo Rey a la querella de Alexítico en su contra

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cantante respondió en redes sociales luego de que Alexítico presentara una acción judicial por injurias graves con publicidad, en la que solicita una pena de cárcel y una multa.

La irónica respuesta de Leo Rey a la querella de Alexítico en su contra
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Alexítico, fundador de La Noche, presentó una querella contra su excompañero Leo Rey por injurias graves con publicidad, acusándolo de emitir declaraciones que han afectado su honra.

La acción judicial incluye dichos del cantante en el programa de YouTube "La Junta", donde respondió con una frase ofensiva al ser consultado sobre una posible reconciliación. También apunta a comentarios sobre derechos de autor y al episodio ocurrido en la Gran Fonda de Chile, en el Parque O'Higgins, donde Leo Rey gritó "¡Chúpalo, Alexítico!" desde el escenario.

Por estos hechos, la defensa solicitó 540 días de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 20 UTM, equivalente a cerca de $1,5 millones.

La respuesta de Leo Rey

Tras conocerse la querella, el exvocalista de La Noche reaccionó en redes sociales con mensajes breves en publicaciones de medios que informaron sobre la acción judicial.

En una publicación de T13 escribió "Bendiciones alexinico", mientras que en los comentarios de CHV Noticias señaló "Bendiciones Alexítico tqm", sin referirse en profundidad a la demanda presentada por su antiguo compañero.

Leo Rey lanzó irónica respuesta tras querella de Alexítico Leo Rey lanzó irónica respuesta tras querella de Alexític

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