Lola Melnyck y su paso por Chile: "Lo que viví fue lo peor de mi vida"

La bailarina y conductora de televisión ucraniana Lola Melnyck se sinceró sobre lo vivido durante su paso por Chile.

Melnyck se hizo conocida en nuestro país por su trabajo en Morandé con Compañía y pese a que en 2010 dejó Chile, muchos compatriotas le siguen teniendo cariño.

Al parecer, esta relación no es mútua ya que un seguidor le consultó por qué cada vez que le preguntaban por Chile parecía "molesta".

"Mira, lamento mucho si parezco molesta cada vez que me lo preguntan", comenzó diciendo.

"Pero yo ya lo aclaré varias veces. Y sí, no tengo solo una mala experiencia. La verdad lo que viví en Chile fue lo peor de mi vida, entonces es claro que no le tengo cariño absurdo a esa época y que no tengo ganas de volver, ni nada por el estilo", agregó.

"Tuve la verdad que pésimas experiencias, las peores. Entonces es eso, pero no lo tomes como algo personal", remató.

Cabe destacar que la bailarina pese a llevar mucho tiempo fuera del país, igualmente ha recibido comentarios desubicados de algunas personas. De hecho, en 2023 fue enfática en la distancia que ha marcado con el país respondiendo a un seguidor.

"Te aclaro que en tu país fue donde peor daño me hicieron durante los pocos años que pasé ahí. Me fui, no quise saber más, pero hasta 13 años después se toman las atribuciones de venir a incomodarme, ¿esperando que me quede callada y solo agradeciendo algo que ustedes inventaron en la cabeza? ¡Pues no!", dijo en esa oportunidad.