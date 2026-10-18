La actriz chilena Mariana di Girolamo deslumbró en la Academy Museum Gala 2026, que este sábado realizó su sexta edición consecutiva.

Esta velada, que festeja y promueve la misión del museo de "homenajear y preservar el cine", reunió a estrellas de primer nivel de Hollywood, incluyendo a Charlize Theron Colman Domingo, Elle Fanning, Andrew Garfield, Jacob Elordi y hasta Taylor Swift, quien brindó una presentación especial.

La chilena, que ha recibido aplausos a nivel internacional por su rol en la película "Caballo Salvaje Nueve" ("Wild Horse Nine"), llegó a la ceremonia con un vestido de Louis Vuitton, robándose las miradas

"¡Una noche muy especial celebrando el cine!", escribió di Girolamo al compartir postales de la velada en su cuenta de Instagram, destacando al equipo que la ayudó a prepararse para la jornada y también mostrando parte del show que brindó Swift en el evento.

La actriz lució un vestido de Louis Vuitton. (Foto: Instagram @marianadigirolamo)

"Caballo Salvaje Nueve", donde di Girolamo comparte con John Malkovich y Sam Rockwell, se estrena el próximo 5 de noviembre en Chile.