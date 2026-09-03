Mariana di Girolamo, aclamada en Venecia: "Wild Horse Nine" recibió ovación de 14 minutos

La actriz Mariana di Girolamo está siendo aclamada en el Festival de Venecia por su actuación en "Wild Horse Nine" ("Caballo Salvaje Nueve"), la nueva película de Martin McDonagh ("Los Espíritus de la Isla") que se grabó en Rapa Nui.

El largometraje protagonizado por John Malkovich y Sam Rockwell recibió 14 minutos de aplausos en su estreno mundial en La Biennale, siendo la primera gran ovación de la audiencia en la Sala Grande del prestigioso festival.

En la película, di Girolamo interpreta a "Mónica", una estudiante rebelde que se hace amiga de "Chris", un agente de la CIA encarnado por Malkovich, encuentro que amenaza con desmoronar todo en la misión de los agentes en la isla.

Tras su primera exhibición ante la prensa, los medios especializados se rindieron ante la nueva película de McDonagh y coincidieron en celebrar la actuación de la intérprete chilena.

"(Mariana) di Girolamo ofrece una interpretación encantadora en el papel de una mujer que teme el comportamiento impredecible de 'Chris', pero que también es consciente de las dificultades por las que él está atravesando", destacó The Hollywood Reporter.

Mientras que desde Deadline hicieron "mención especial para la gran estrella chilena di Girolamo, que dota a 'Mónica' de gran autenticidad, interpretando el papel con la discreción justa para que su eventual desenlace resulte creíble".

Desde IndieWire, en tanto, describieron a la actriz nacional como "supertalentosa" por su actuación de "la más quisquillosa pero también la más amable" de las estudiantes al centro de la historia.

Por su parte, desde el medio The Playlist ovacionaron a la chilena, dando cuenta de que "di Girolamo destaca especialmente en un papel relativamente secundario, dotando a 'Mónica' de una mezcla de calidez, escepticismo y conciencia política. Al principio, considera las afirmaciones de 'Chris 'sobre la intervención estadounidense en Chile como una broma cruel e incomprensible. Cuando se da cuenta de que quizá esté diciendo la verdad, la incredulidad da paso al horror ante lo que pronto podría sucederle a su país".

"Wild Horse Nine" se estrenará en cines chilenos el próximo 5 de noviembre.