"No tuvo una sobredosis": Revelan la real causa de muerte de Scott Weiland

Han pasado 10 sin Scott Weiland, y fanáticos del querido cantante estadounidense se quedaron con una versión de la causa de su deceso, la que hasta ahora fue desmentida por su viuda Jamie Weiland.

La voz de Stone Temple Pilots y Velvet Revolver murió en en diciembre de 2015 y en ese entonces, la causa fue atribuida a una sobredosis. Sin embargo, la exesposa de la perecida estrella salió a esclaracer el real motivo de su deceso.

La revelación se dio en conversación con el podcast de Youtube "Appetite for Distortion", donde Jamie ofreció en detalle la explicación de por qué quedó registrado falsamente como una fatal intoxicación por drogas en primer lugar.

¿Cuál fue la real causa de muerte de Scott Weiland?

En ese sentido, la exesposa de Scott Weiland aseguró que si bien tenía drogas en su cuerpo el momento de su muerte, fueron más bien los años de abuso de sustancias las que provocaron un fallo en su corazón como causa primera.

"Creo que cuando murió, todo el mundo se puso en plan, es trágico, pero, por supuesto, tuvo una sobredosis, y no tuvo una puta sobredosis. No lo hizo", lanzó.

Además, Jamie Weiland lamentó la imagen que ella cree que sus fans se hicieron del contemporáneo mito del rock. "Siento que realmente no tiene los elogios, el respeto y el reconocimiento que se merece", manifestó.

"Como tenía drogas en su organismo, el forense tuvo que dictaminar que fue una sobredosis. Pero la verdad es que Scott murió porque la arteria principal de su ventrículo izquierdo estaba obstruida en un 95%", explicó, y aclaró que en ese momento "no consumía heroína".

La charla dio paso a que Jamie soltara pormenores sobre su relación durante su último tiempo de vida.

"Era el resultado de 10 años de consumo de heroína y de una vida adulta entera fumando en cadena. Su corazón se detuvo. ¿Tenía rastros de drogas en su sistema? Las tenía. ¿Yo sabía que consumía? No, no lo sabía, porque me mentía, porque ya le había pillado antes y siempre era una pelea enorme y yo me ponía furiosa con él".

"Su corazón se detuvo porque su corazón había pasado por mucho abuso debido al uso previo de drogas en su vida y el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol", sentenció.

Asimismo, Jamie Weiland destinó un mensaje a las personas que se dedicaron a criticarla tras el fallecimiento de Scott. "Estaba solo con él, intentando mantenerlo a salvo y tranquilo, llevarlo a los médicos adecuados, subirlo al escenario y llevarlo a los ensayos. Era solo yo. Yo era el guardián de todo. Y eso fue muy, muy duro".