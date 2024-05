Policía abre investigación por la muerte de Matthew Perry

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y la Administración para el Control de Drogas (DEA) iniciaron una investigación criminal conjunta sobre cómo murió Matthew Perry por los "efectos agudos de la ketamina", informó el medio especializado The Hollywood Reporter.

El actor falleció el pasado 28 de octubre en su casa de Los Ángeles y su autopsia reveló que fue por los efectos de "los altos niveles de ketamina" que fueron hallados en sus muestras de sangre post mortem, además de factores como el "ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina", describía la autopsia presentada en diciembre.

Si bien en su momento la muerte de Perry, de 54 años, fue considerada un accidente, la Policía de Los Ángeles y la DEA están investigando cómo llegó el actor a tener tanta cantidad de dicha droga, que se utiliza como anestésico disociativo, en su organismo y su posesión en general.

El intérprete, conocido mundialmente por su personaje de Chandler en "Friends", se estuvo sometiendo a una terapia de infusión de ketamina, que ayuda con la depresión, la ansiedad o los problemas de acciones, entre otras cosas.

No obstante, "la ketamina presente en su organismo en el momento de la muerte no podía proceder de esa terapia de infusión, ya que la vida media de la ketamina es de tres a cuatro horas o menos", dijo el informe obtenido por el medio.

En su libro "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing", el actor reveló que, mientras grababa la exitosa serie, sufrió varios episodios de adicción a las drogas y al alcohol, aunque, varios cercanos afirmaron que el protagonista de "17 Again" estaba "extremadamente positivo y sobrio" antes de su muerte.