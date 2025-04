Quién es Tamara Ferreira, la actriz internada en la UCI que ha movilizado a sus colegas

Durante las últimas horas, la comunidad actoral ha iniciado una campaña para ayudar a su colega Tamara Ferreira.

Según informaron, la actriz se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco a la espera de donadores de sangre.

A través de Instagram, el actor Remigio Remedy dio a conocer la situación- sin detallar su diagnóstico-, señalando que la intérprete necesita "dadores de sangre, así que por favor, si se pueden acercar y donar sangre, se los agradecería mucho"

Por su parte, Sigrid Alegría compartió un vídeo donde pidió "un favor" para una amiga, con la que estrenó hace poco la obra de teatro "Las Aristócratas".

"Está en una situación de salud muy, muy, muy difícil, muy complicada. Necesitamos donadores de sangre. Este trámite solo se puede hacer en Temuco", explicó.

Quién es Tamara Ferreira

Tamara Lucía Ferreira es una actriz de 41 años y fue formada en la Universidad de Chile.

Si bien, la intérprete nacional ha hecho gran parte de su carrera en el teatro, ha hecho papeles secundarios en producciones televisivas como "Huaiquimán y Tolosa", "Lola", "Infieles", "Peleles", "Perdona nuestros pecados", entre otras.

Asimismo, ha estado en películas como "El huésped", "I Am from Chile", y "No soy Lorena".