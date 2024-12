Will Smith negó acusaciones que lo vinculan a Sean "Diddy" Combs

El actor Will Smith puso distancia y negó ser cercano a Sean "Diddy" Combs después de que fanáticos lo acusaran de haber asistido a las polémicas fiestas que este organizaba.

"En el mundo en el que vivimos ahora es muy difícil para ustedes discernir lo que es real y lo que es verdad. He estado viendo los memes y esas cosas...", comenzó diciendo en un video obtenido por TMZ.

"Algunas de esas cosas son divertidas... No he abordado nada de esto públicamente, pero solo quiero decir esto de forma muy clara: no tengo nada que ver con Puffy, así que pueden parar con todos esos memes. Pueden detener todas esas tonterías", agregó.

"No he estado cerca de ese hombre, no he hecho ninguna de esas estupideces (...) Así que, si oyen que alguien dice eso, es una maldita mentira", remató.

Sean "Diddy" Combs, también conocido como Puff Daddy, está bajo intenso escrutinio público debido a su participación en diversas controversias.

Actualmente, está a la espera de su juicio por tráfico sexual, programado para el 5 de mayo en Nueva York. Este juicio se da en el contexto de múltiples acusaciones relacionadas con su conducta en las fiestas que organizaba.