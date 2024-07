Will Smith vuelve a hacer música: Está grabando nuevo álbum

Después de dos décadas sin lanzar música nueva, el actor, director y cantante estadounidense Will Smith anunció que tiene un nuevo proyecto musical entre manos.

El premiado personaje firmó recientemente con el nuevo sello discográfico independiente SLANG, dirigido por el ejecutivo Rene McLean, quien confirmó la noticia en un comunicado.

"Estoy orgulloso de liderar los esfuerzos de SLANG para asociarse con artistas de calidad e invertir en su crecimiento, independientemente del género o de dónde se encuentren en sus respectivas carreras", manifestó McLean.

"En una industria musical que cambia rápidamente, los artistas de SLANG estarán rodeados de un equipo de estrategas con ideas afines que no se detendrán ante nada para impulsar su trayectoria y ayudarles a alcanzar sus objetivos. Nuestro compromiso con la cultura es lo primero", complementó.

"Nadie lo tiene fácil"

La noticia arriba un mes después de su aclamada presentación en los BET Awards 2024, donde Smith rapeó su nueva canción "You Can Make It" junto al coro Sunday Service Choir.

Durante su espectáculo, Will Smith aludió al escándalo de los Óscars de 2022, cuando le dio una bofetada al comediante Chris Rock.

"Nadie lo tiene fácil", manifestó en esa oportunidad y agregó que "todos tenemos una cruz que cargar, pero hay sabiduría en el fuego, y cada momento es una oportunidad. Abraza el viaje", sostuvo.