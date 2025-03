Mega descarta tercer remake de TVN tras bajo rating de "Nuevo Amores de Mercado"

En medio de la crisis interna que afecta a Mega, el área dramática del canal ha decidido cancelar sus planes de llevar a cabo un nuevo remake de las icónicas teleseries de TVN.

Tras la salida del director ejecutivo Javier Villanueva, la productora ejecutiva de "Nuevo Amores de Mercado", Daniela Demicheli, se refirió al bajo desempeño en rating que han recibido sus adaptaciones- incluyendo su versión de "El Señor de la Querencia".

"No nos pueden culpar que la crisis es por el nuevo Amores de Mercado. Yo creo que hay un conjunto de programas y nosotros somos una parte más", dijo en conversación con LUN.

En este contexto, la productora señaló que "como área dramática, tratamos de hacer los mejores productos para que a la gente le guste y nos vea. Hemos tenido muchísimas teleseries en estos 11 años que cumplimos", reconociendo además que "uno tiene derecho a equivocarse".

Asimismo, Demicheli afirmó que "crear una historia tras otra no es fácil, la gente tiende a compararlas. Y yo creo que ahí está el tema, no nos cedieron la oportunidad de verla. Tenemos otro Pelluco, tenemos otra Fernanda. Y yo creo que eso fue un tema que repercutió bastante. Pero no nos pueden culpar que la crisis es por esto".

Finalmente, la ejecutiva reveló que, pese a que tenían en carpeta una nueva versión de la teleserie "Los 30", este tercer y último remake ha sido descartado por ahora.

"Va a quedar en stand-by. Es el que queda ahí, pero con eso también se puede hacer algo original", sentenció.