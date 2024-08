Íñigo renunció a Gran Hermano por no encontrar el amor

A solo tres semanas de su ingreso a "Gran Hermano", Íñigo López presentó su renuncia al reality show.

Durante la última emisión del programa, el exfutbolista se dirigió al confesionario para hablar con anfitrión de la casa, explicando que uno de sus objetivos dentro del encierro era encontrar el amor y, hasta el minuto, no lo ha conseguido.

"No aguanto más estar aquí con la dinámica que hay, con las personas que hay, cómo me puedo desenvolver según el ambiente... no aguanto más", admitió.

Bajo esta línea, el oriundo de Viña del Mar señaló estar desmotivado por los conflictos que han surgido en la casa.

"Por ejemplo, no sé, no hay una mujer que pueda hacer algo... Más que estar con alguien, es sentirme deseado por alguien, por último que me miren. Que cuando me pongo bonito, que alguien me diga que me veo fachero", confesó.

"Yo venía aquí a involucrarme sentimentalmente. No venía a pelear, a que me caiga la gente mal, yo venía a hacer feliz a alguien y a hacer reír. No vine a pelear con la Michelle", sentenció López, que deberá confirmar su decisión en el próximo episodio.