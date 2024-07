La Chama de Gran Hermano aseguró que rechazó a Bad Bunny

Una de las participantes del reality Gran Hermano, Alexandra Méndez, reconocida como "La Chama", reveló que desairó al mismísimo Bad Bunny años atrás.

La revelación ocurrió en medio de una conversación con Michelle Carvalho y Camila Andrade en el programa, donde relató los detalles del rechazo al puertorriqueño años atrás en un evento en Perú, que ella animaba.

"Cuando Bad Bunny no era tan famoso fue a Perú a cantar, a hacer un concierto y me contrataron para animarlo", introdujo La Chama.

Agregó que "animé el concierto y lo presenté, pero yo no sabía ni una canción de Bad Bunny, ni una".

Después, aseguró que le tocó viajar con el cantante. "Viaja él y como quince personas más... Todos puertorriqueños o de República Dominicana, no sé de dónde eran... Y yo la única mujer".

"Y Bad Bunny me pidió el número... y yo no se lo di. Me pareció cualquier vaina, como no lo conocía. Y ahora me encanta, lo amo horripilantemente", cerró.