Voz de Misty y Jessie de "Pokémon" muere a los 46 años

La actriz de doblaje Rachael Lillis, conocida por su trabajo en la serie animada original de "Pokémon", falleció a los 46 años.

Según informa el medio Variety, la intérprete estadounidense había sido diagnoticada con un agresivo cáncer de mama en mayo pasado. "Rachael era un talento extraordinario, una brillante luz que nos iluminó a través de su voz, ya sea hablando o cantando", destacó la actriz Veronica Taylor, intérprete de "Ash Ketchum".

We all know Rachael Lillis from the many wonderful roles she played. She filled our Saturday mornings and before/after school hours with her beautiful voice, her terrific comic timing, and her remarkable acting skills. #RachaelLillis pic.twitter.com/XOjFqY0C1L