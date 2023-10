Hombre se hizo pasar por un reconocido abogado y ganó más de 20 juicios

Un hombre de Kenia se hizo pasar por un reconocido abogado, y ganó más de 20 juicios sin ni siquiera haber estudiado la profesión.

Se trata de Brian Mwenda Njagi, un hombre de 28 años, conocido en los medios como el "Mike Ross de la vida real" por el reconocido personaje de la serie "Suits" que al igual que él, posee habilidades extraordinarias para memorizar y aplicar cientos de leyes con precisión, a pesar de no poseer un título en derecho.

Según dio a conocer Daily Mail, el hombre habría accedido al portal de la Sociedad de Abogados de Kenia y manipuló los detalles de la cuenta de un hombre que compartía el mismo nombre para comenzar a ejercer la profesión bajo su identidad.

Sin embargo, su fachada se desmoronó cuando intentó solicitar un contrato de práctica haciéndose pasar por el verdadero abogado, quien tras ser consultado por la sociedad, negó tener relación con el trámite, ya que había estado trabajando en la Oficina del Fiscal General y no requería un Certificado de práctica.

Pese a que el impostor fue arrestado, ha adquirido bastante popularidad a nivel internacional, e incluso fue elogiado por la Organización Central de Sindicatos de Kenia como una "mente joven brillante" que ha triunfado "sin las cualificaciones tradicionales".

Además, el polémico ex gobernador de Nairobi compartió un video a redes sociales en el que le mostró su apoyo al hombre, y le dio la oportunidad de dar unas palabras. "Me gustaría transmitir mi gratitud a las personas que me apoyan y oran por mí... cuando llegue el momento podré aclarar este malentendido. También podré demostrar mi inocencia y brindar la contexto real", dijo Mwenda.