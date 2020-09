Manifestantes y movimientos medioambientales en Alemania realizan una protesta en la zona minera de carbón en Erkelenz. Las movilizaciones, que comenzaron este viernes, serán realizadas hasta este domingo 27 y se espera la participación de otras movimientos como Fridays for Future (Viernes para el futuro) y All villages stay! (¡Todos los pueblos se quedan!) y the Anti-Coal Kids.

LEER ARTICULO COMPLETO