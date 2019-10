Condena unánime al ataque antisemita en el este de Alemania

El gobierno alemán calificó este miércoles de "atentado" el ataque contra una sinagoga en Halle (este de Alemania) y el posterior tiroteo, sucesos en los que murieron dos personas.

El portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, explicó en Twitter que la canciller alemana, Angela Merkel, expresó su "solidaridad" a toda la comunidad judía al acudir a una concentración ante el histórico templo de Berlín tras el ataque.

"Nuestra solidaridad para todas las judías y los judíos en la fiesta del Yum Kippur", aseguró Seibert, recordando que este miércoles tiene lugar la mayor celebración judía.

"Tenemos que plantar cara de forma decidida y contra toda forma de antisemitismo", apuntó el portavoz Seibert, donde difundió las imágenes de Merkel en el céntrico templo judío de la Oranienstrasse berlinesa.

Kanzlerin #Merkel hat sich von Innenminister Seehofer und Ministerpräsident @reinerhaseloff über die Lage nach dem Anschlag in #Halle informieren lassen. Sie spricht den Angehörigen der Opfer ihr tiefes Beileid aus. (1/2)

Ein Zeichen der Verbundenheit: Kanzlerin #Merkel am Abend an der Synagoge Oranienburger Straße in Berlin. Wir müssen uns geschlossen jeder Form von Antisemitismus entgegenstellen. #Wirstehenzusammen #Halle pic.twitter.com/wx70kOeIx7