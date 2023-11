Duras acusaciones entre candidatos marcan último debate en Argentina

Los candidatos a la Presidencia de Argentina, el oficialista Sergio Massa y el libertario Javier Milei, protagonizaron una serie de duras acusaciones durante el último debate preeelectoral con miras al balotaje del 19 de noviembre.

"Si vos fueras Pinocho, ya me habrías lastimado un ojo", dijo el líder de La Libertad Avanza ante las repetidas acusaciones de "mentiroso" vertidas por el actual ministro de Economía hacia él.

Al mismo tiempo, el ultraderechista afirmó que la gente de Juntos por el Cambio (centroderecha) ayudará a su formación a la fiscalización de la votación "para que ustedes no nos roben".

Por su parte, el candidato de Unión por la Patria (peronismo) se mostró muy incisivo haciendo innumerables preguntas a su oponente, al que invitó a "ir juntos al juzgado este lunes" si disponía de alguna denuncia en su contra.

"Esto es el 10 de diciembre vos o yo. No vine a discutir a (los expresidentes Mauricio) Macri o Cristina (Fernández)", espetó Massa, en alusión a la fecha en que comenzará el nuevo gobierno resultante de estas elecciones.

Durante el bloque de política exterior del debate, los candidatos se enzarzaron en un intercambio de opiniones en los que se pasó de la "multipolaridad" por la que abogó el actual ministro de Economía a la cercanía con "Estados Unidos, Israel y el mundo libre" que propugnó para Argentina el líder de La Libertad Avanza.

Además, Massa habló de la "irrenunciable defensa" de la soberanía argentina de las Malvinas y acusó a Milei de resaltar la figura de la exprimera ministra británica Margaret Thatcher, para forzar a que expresara su postura sobre el archipiélago.

El libertario replicó que agotaría "todas las instancias diplomáticas para que las Malvinas vuelvan a ser argentinas".

¿NO MÁS GRIETA POLÍTICA?

Al cierre del foro, el candidato oficialista expresó que busca "enterrar definitivamente la grieta" política que existe en el país, mientras que Milei pidió a la población que vote "sin miedo porque paraliza".

Consultado por los moderadores sobre por qué quieren presidir Argentina, el actual ministro de Economía repitió la idea de formar un "gobierno de unidad", con un programa de 10 políticas de Estado, y prometió a quienes no le votarán por convicción, "sino como un vehículo para no elegir un camino que es violencia, que es odio, que es daño", que trabajará "para que no sientan que tiraron su voto".

Por su parte, el diputado ultra resaltó que esta es "la elección más importante de los últimos 100 años" porque Argentina debe preguntarse si quiere seguir "transitando este sendero decadente" y "sostener esta casta parasitaria, chorra e inútil"; por ello, pidió "votar sin miedo porque el miedo paraliza y beneficias al 'statu quo'".