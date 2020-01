La paraguaya Graciela Sosa, la mamá del joven asesinado por 11 rugbistas en Villa Gesell, Argentina, dio una desgarradora declaración luego del crimen de Fernando Báez. "Todos los días me decía que me amaba y que quería llevarme de vacaciones. Era mi único hijo. Lo amo. Fer. Quiero justicia por mi hijo, que paguen esos criminales. Que no le pase a otro chico. Asesinos", dijo la mujer, quien dijo "estoy muerta en vida".

