Fuerzas de Azerbaiyán tomaron control de ciudad clave de Nagorno Karabaj

Las autoridades de la autoproclamada república de Nagorno Karabaj admitieron este lunes que la estratégica ciudad de Shushi, la segunda más importante del enclave separatista, está en poder de las fuerzas de Azerbaiyán.

"Lamentablemente, la sucesión de fracasos nos persigue y la ciudad de Shushi está totalmente fuera de nuestro control. El enemigo está en las inmediaciones de Stepanakert y la existencia de la capital está en peligro", escribió Vahram Pogosián, vocero del líder karabají, Araik Aratunián, en su cuenta de Facebook.

Shushi -o Shushá para los azerbaiyanos- se encuentra a apenas 11 kilómetros de Stepanakert.

Este domingo el presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíev, anunció que el Ejército azerbaiyano había tomado esta ciudad, hecho que calificó de "victoria histórica" tras 28 años de "ocupación armenia", hecho que Ereván no reconoció hasta hoy.

Early in the morning @Pres_Artsakh Arayik Harutyunyan visited the fighting positions defending #Stepanakert, talked on the spot with Defense Forces, who have been repelling the #Azerbaijan'i attempts to attack Stepanakert from the direction of Shoushi for more than a day. pic.twitter.com/JCNtgQM1ao