La ausencia de Evo Morales en su programa radial genera dudas sobre su paradero

La ausencia, por segunda vez consecutiva, del expresidente de Bolivia, Evo Morales en su programa dominical de radio generó dudas sobre su paradero, pues mientras sus allegados dicen que "está a buen recaudo" en algún lugar de la "patria grande", el Gobierno asegura que no hay un registro de su salida "oficial" del país.

Morales (2006-2019) permanece en la zona central del Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024, cuando se conoció sobre una investigación en su contra por un caso de trata agravada de personas en el que está acusado por la Fiscalía de haber tenido una relación con una menor de edad con quien supuestamente tuvo un hijo cuando era presidente.

El Trópico de Cochabamba es una de las principales zonas cocaleras en la región central de Cochabamba y es el bastión sindical y político del expresidente, cuyos seguidores están atrincherados con palos, piedras y con una vigilia permanente allí para evitar su detención.

En los últimos años, Morales ha conducido todos los domingos un programa de radio desde esa zona cocalera, en la radio Kawsachun Coca, que pertenece a las federaciones de productores de hoja de coca que el exmandatario lidera desde hace unas tres décadas.

Hace dos semanas, el exgobernante no estuvo en el programa y entonces uno de sus allegados explicó que Morales había contraído dengue.

Este pasado domingo el expresidente tampoco asistió al programa y lo reemplazó el dirigente cocalero y exsenador Leonardo Loza, quien luego explicó en un video que Morales "está a buen recaudo" y que "se encuentra muy bien en algún rinconcito de la patria grande", como llaman los sectores de la izquierda boliviana a Latinoamérica.

El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, dijo a los medios este lunes que la información que se tiene a través del Ministerio de Gobierno (Interior) y de la oficina de Migración es "que no hay un flujo, o una salida oficial" de Morales del territorio boliviano.

"Evo Morales no ha salido del país, por lo menos (no) por las rutas legales", señaló Sokol e informó que la Policía y Migración hacen controles rutinarios "para evitar la salida de cualquier ciudadano que tenga algún tipo de proceso" o algún impedimento legal para ir al exterior.

A principios de 2025, un tribunal judicial declaró en rebeldía a Morales, después de que el político no se presentara en dos ocasiones, al alegar enfermedad, a una audiencia que debía resolver la acusación en su contra.

En octubre pasado, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra el expresidente por el delito de trata agravada de personas, lo que significa que el juez del proceso debe señalar una fecha para que comience el juicio correspondiente.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, sostuvo este lunes que "está vigente una orden de aprehensión" contra Morales que "tendría que ser ejecutada por la Policía" y que esa institución también debería hacer las labores de inteligencia correspondientes para conocer su ubicación exacta.

"La información que tenemos es que el proceso penal que se encuentra en etapa de juicio oral también sigue vigente, estamos a la espera de que nos puedan notificar para el inicio del juicio oral que se tiene en contra de esta persona", indicó Mariaca.

La semana pasada, los campesinos y cocaleros afines a Morales expresaron su "temor" ante la posibilidad de que el Gobierno use contra el exmandatario la "receta" aplicada por EE.UU. para capturar al gobernante venezolano, Nicolás Maduro.