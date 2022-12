Presidente Arce promulgó la ley del censo en Bolivia

El presidente de Bolivia, Luis Arce, promulgó este viernes la ley sobre el censo de población y vivienda señalando que no es una norma de la "derecha" y que se logró "derrotar" los planes desestabilizadores que querían "acortar" su mandato tanto desde la oposición como de una facción de su propio partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), que lo consideró un "traidor".

Arce, en un mensaje televisado que duró alrededor de 30 minutos, hizo una explicación detallada de las reuniones, las mesas técnicas y el análisis en el Parlamento de la" Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los Ámbitos Financieros y Electoral".

"La ley no era necesaria a nivel jurídico, pero sí ayudó a evitar un mayor derramamiento de sangre, abusos, crímenes, matonaje", expresó el mandatario boliviano.

Santa Cruz, el motor económico de Bolivia, levantó su huelga indefinida cuando la Cámara de Diputados aprobó la norma, luego de 36 días de aplicar su medida de presión exigiendo inicialmente censo en 2023 y luego una ley que señale la distribución de escaños y de recursos.

Arce prosiguió indicando que "no es una ley de la derecha", sino que es una norma que ha sido propuesta por una diputada del MAS "que no vulnera competencias" y que no especifica la fecha del censo porque esto ya está en un decreto que indica que se realizará el próximo 23 de marzo de 2024, sino que aborda la aplicación de los resultados de la encuesta nacional.

"Con la firmeza de nuestro punto de vista, logramos derrotar los planes de pequeños sectores que pretendían generar en alianza estratégica convulsión social en nuestro país, desestabilizar la democracia y si era posible acortar mi mandato presidencial", señaló Arce.

ACUSÓ QUE LO QUIEREN VER "FRACASAR"

El mandatario boliviano puntualizó que sabe que quieren verlo "fracasar" "de afuera y lamentablemente algunos compañeros de adentro" del MAS y que se "esfuerzan" para hacerlo ver como un "traidor".

"Para aquellos que desde mis propias filas coinciden para acortar nuestro mandato también quiero decirles que se equivocan, que el enemigo no está entre nosotros y que la unidad es la mejor arma que tiene el pueblo para derrotar intereses de grupos", enfatizó el mandatario.

Lamentó que algunas personas del partido oficialista hagan listas de "supuestos traidores", pero que sus principios ideológicos y sus valores, al igual que su conciencia "no se negocian".

"Mientras esté como presidente haré todo lo que esté en mis manos, sin tranzar mis principios políticos e ideológicos, para que no se derrame sangre del pueblo", recalcó.

La ley aún no se encuentra publicada en la Gaceta oficial del Estado Plurinacional donde están disponibles todas las normas promulgadas.

ANTECEDENTES

La ley, que solamente consta de un artículo, fue aprobada en ambas Cámaras del Parlamento con votos de la oposición y de una parte del MAS, si bien una facción cercana al expresidente Evo Morales la rechazó.

Un sector afín a Morales analiza presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional al considerar que no es necesaria una ley sobre el censo, ya que es una atribución del Ejecutivo.

El Gobierno había fijado inicialmente el censo para noviembre de este año, pero en julio lo postergó para 2024 argumentando "problemas técnicos" y la necesidad de "despolitizar" el proceso, lo que provocó la protesta sobre todo en Santa Cruz.

En los 36 días de huelga indefinida se registraron cuatro muertos, varios heridos y detenidos, enfrentamientos entre quienes apoyaban y rechazaban esa medida de presión que también generó una afectación a la economía y Arce pidió que se dé con los responsables de los decesos.

La Fiscalía General del Estado admitió tres denuncias en contra de líderes cívicos cruceños por situaciones relacionadas con el paro en Santa Cruz.