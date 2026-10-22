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Tópicos: Mundo | Brasil | Elecciones

A tres días de las elecciones, Lula y Bolsonaro marcan 50% en un sondeo

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El resultado de Datafolha supone una recuperación de dos puntos del mandatario con respecto a la encuesta divulgada la semana pasada por la misma consultora.

Otro sondeo publicado ayer por la firma Quaest también mostró una tendencia de acercamiento entre ambos candidatos brasileños.

A tres días de las elecciones, Lula y Bolsonaro marcan 50% en un sondeo
 EFE (archivo)

Esta es la primera encuesta de la segunda vuelta que da un empate numérico entre ambos candidatos a la Presidencia.

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El candidato opositor Flávio Bolsonaro y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, empatan con el 50% de los votos válidos en un sondeo realizado por la empresa consultora Datafolha divulgado este jueves, a tres días de la segunda vuelta de las elecciones.

Esta es la primera encuesta de la segunda vuelta que da un empate numérico entre ambos candidatos, y supone una recuperación de dos puntos de Lula con respecto al sondeo divulgado la semana pasada por la misma firma.

Teniendo en cuenta la intención de voto, Bolsonaro tiene el 47% frente al 46% de Lula, lo que supone una subida de un punto porcentual del gobernante.

Otro sondeo divulgado el miércoles por la firma Quaest también mostró una tendencia de acercamiento entre ambos candidatos, en este caso con una ventaja de un punto para Bolsonaro, que obtuvo 45% contra el 44% de Lula.

En ambas encuestas, los resultados suponen un empate técnico dentro del margen de error, que es de dos puntos porcentuales en cada uno de los estudios.

Para su nueva encuesta, encargada por la televisión Globo y Folha de São Paulo, Datafolha entrevistó a 2.520 electores entre el martes y el miércoles de esta semana.

Bolsonaro fue el candidato más votado en la primera vuelta de las presidenciales en Brasil, celebradas el pasado 4 de octubre, con el 47,03% de los votos, y Lula lo siguió con el 45,16%.

Este fue el resultado más ajustado entre dos candidatos en la primera vuelta de unas presidenciales celebradas en ese país, lo que muestra la extrema polarización del electorado brasileño.

En la reciente historia democrática, se han celebrado balotajes en siete ocasiones y en todas ellas, ha salido ganador el candidato más votado en la primera vuelta.

Lula y Bolsonaro se enfrentarán este viernes en el segundo y último debate televisado, y cerrarán sus respectivas campañas el sábado, en plena víspera de la cita con las urnas.

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