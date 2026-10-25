Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago27.4°
Humedad21%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Mundo | Brasil | Elecciones

Trump, sobre las elecciones en Brasil: "Estamos observando"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El presidente de EE.UU. declinó pronunciar su preferencia entre Lula y Bolsonaro.

Trump, sobre las elecciones en Brasil:
 Wikimedia/The White House
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó este domingo pronunciarse sobre a quién se apoya desde la Casa Blanca en las elecciones de Brasil: "Estamos observando", se limitó a decir ante las preguntas de la prensa.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil transcurre hoy con normalidad, en una jornada pasada por agua en varias regiones del país en la que los ciudadanos decidirán entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro al próximo jefe de Estado.

También, antes de la primera vuelta, Trump dijo que seguía las elecciones "muy de cerca" y añadió que "Brasil es un país muy importante. (...) El pueblo brasileño es fantástico. Estas son unas elecciones muy importantes".

Entonces, como ahora, no expresó su apoyo a ningún candidato.

De hecho, tras la primera vuelta, Trump calificó como una "gran victoria" la ventaja de Flávio Bolsonaro y pronosticó una segunda vuelta con un resultado "muy reñido".

El candidato opositor de ultraderecha Flávio Bolsonaro se impuso por dos puntos de ventaja sobre Lula da Silva en la primera vuelta.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada