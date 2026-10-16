Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago19.4°
Humedad60%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Balotaje en Brasil: A punta de medidas populistas, Lula reduce su desventaja electoral con Bolsonaro

Publicado: | Fuente: EFE (archivo)
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El presidente de Brasil, Lula da Silva, ha llevado a cabo una serie de medidas populistas en su gobierno para reducir la desventaja electoral que tiene con su contendor, el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, de cara al balotaje presidencial que se realizará el domingo 25 de octubre.

El mandatario consiguió aprobar en el Senado la reducción de jornada laboral de 44 a 40 horas, sin alterar los salarios que están recibiendo los trabajadores. Sin embargo, no se sabe cómo se implementará la reforma.

Además, figura el aumento de la Bolsa Familia, cuyo financiamiento tampoco se conoce con claridad, ya que Brasil tiene una deuda pública de aproximadamente 11 billones de reales; y el anuncio de tornar gratis el servicio de transporte público los fines de semana, sin saber cómo será costeado.

Escucha el informe completo de nuestro corresponsal en Brasil Patricio de la Barra.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados