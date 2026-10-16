El presidente de Brasil, Lula da Silva, ha llevado a cabo una serie de medidas populistas en su gobierno para reducir la desventaja electoral que tiene con su contendor, el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, de cara al balotaje presidencial que se realizará el domingo 25 de octubre.

El mandatario consiguió aprobar en el Senado la reducción de jornada laboral de 44 a 40 horas, sin alterar los salarios que están recibiendo los trabajadores. Sin embargo, no se sabe cómo se implementará la reforma.

Además, figura el aumento de la Bolsa Familia, cuyo financiamiento tampoco se conoce con claridad, ya que Brasil tiene una deuda pública de aproximadamente 11 billones de reales; y el anuncio de tornar gratis el servicio de transporte público los fines de semana, sin saber cómo será costeado.

Escucha el informe completo de nuestro corresponsal en Brasil Patricio de la Barra.

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