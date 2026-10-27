Trump ofrece un millón de dólares a quien denuncie algún fraude electoral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que dará una recompensa de un millón de dólares a quien denuncie algún caso de fraude en las próximas elecciones al Congreso del 3 de noviembre o en comicios pasados.

"¡Cualquier persona que denuncie fraude electoral en las elecciones pasadas, o en las próximas elecciones de mitad de mandato de 2026, recibirá un pago de 1.000.000 de dólares tras la detención y condena de quienes cometieron dicho fraude!", publicó el mandatario en su red Truth Social.

Trump sigue sin reconocer su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 frente al demócrata Joe Biden, y frecuentemente afirma que los comicios "fueron robados", pese a que no existen pruebas de un fraude que alterase el resultado.

Este sábado, tras votar de manera anticipada en Florida, el presidente republicano declaró ante los periodistas: "Me presenté y gané en 2016, y gané también en 2020, pero las cosas no salieron así. Fueron unas elecciones manipuladas, pero gané por millones de votos".

En las próximas elecciones de medio mandato se renovará un tercio del Senado y los 435 escaños de la Cámara de Representantes, en las que el Partido Republicano mantiene estrechas mayorías. De momento, los sondeos favorecen a los demócratas, que tendrían grandes posibilidades de hacerse con el control de la Cámara Baja.

A la vez, el 70% de los estadounidenses no confía en que Trump acepte los resultados si los republicanos pierden, según una encuesta publicada la semana pasada por los medios The Washington Post y ABC News, y la consultora Ipsos.

Trump llama "estúpido" a Obama por burlarse del rediseño de la Casa Blanca

En esa misma jornada, Trump llamó "estúpido" a su antecesor Barack Obama, después de que éste se burlara del rediseño de la Casa Blanca, comparándolo con un establecimiento de The Cheesecake Factory, una cadena de restaurantes conocida por su decoración recargada y raciones abundantes.

"Tiene la Casa Blanca como si Sadam Huseín hubiese abierto un Cheesecake Factory. Oro por todas partes. ¿Qué pasa con tanto oro?", dijo Obama el sábado durante un mitin en Ohio.

El republicano, que ha construido un helipuerto, pavimentado el Jardín de las Rosas y está levantando un polémico salón de baile en la residencia presidencial, defendió los trabajos, asegurando que el edificio es "un símbolo de EE.UU" que "debe ser debidamente mantenido y pintado".

"Él no lo entiende, porque Obama no es un tipo listo. La forma en que dirigió el país... solo una persona estúpida dirigiría el país de esa manera (...) "Que digas que es una Cheesecake Factory solo demuestra por qué fuiste un pésimo presidente, argumentó Trump ante la prensa.

El republicano cree que hubo un "fraude" en Brasil

Por último, en el día después de la histórica remontada del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta en Brasil, que se impuso al ultraderechista Flávio Bolsonaro, Trump acusó que tal resultado fue "fraudulento".

"Tiene una pinta terrible. Me pareció terrible. Quiero decir, no tomé partido, pero parecían otras elecciones fraudulentas. Sinceramente, no tomé partido, pero la imagen que dio es pésima. No apoyé a nadie ni respaldé nada. Pero vi las elecciones y parecían muy, muy corruptas", subrayó el mandatario.

Consultado sobre si espera hacer algo respecto a la reelección del mandatario brasileño, que supone un revés para sus planes de extender la influencia de Washington en Latinoamérica, Trump respondió: "Bueno, yo no gobierno Brasil, gobierno EE.UU. Me gusta Lula, nos llevamos bien, pero creo que las elecciones dieron una imagen muy mala".

Tras conocerse el resultado, Bolsonaro se negó a reconocer la victoria de Lula y anunció que solicitará ante la Justicia la "anulación" de los comicios por la polémica decisión de extender el horario de votación dos horas, aunque su partido se retractó de la acusación de fraude la tarde del lunes.