Boric: Triunfos de Lula y de los demócratas no garantizan un cambio en Latinoamérica

El expresidente Gabriel Boric (2022-2026) advirtió este jueves que las victorias electorales de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil o del Partido Demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos no garantizan cambios políticos en los países de Latinoamérica donde gobierna la derecha.

Durante su intervención en el foro "Las Américas y el mundo", realizado en la Universidad de Georgetown, en Washington (Estados Unidos), el exmandatario progresista afirmó que en cada país "hay una realidad diferente".

"Lula no puede solucionar los problemas de Chile ni Mamdani (alcalde de Nueva York) los de Bolivia", dijo Boric, para después sostener que tanto la ciudadanía como las formaciones de izquierda no deberían "construir ídolos de políticos extranjeros" ni tampoco "transformarlos en dioses".

Aun así, se apoyó en las ideas del líder neoyorquino para insistir en que la democracia tiene que "trabajar para mejorar la calidad de vida de la mayoría de la gente".

Victorias "increíbles" de Talarico, Hinojosa y El-Sayed en EE.UU.

Boric expresó su alegría por la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato del martes y bromeó con que no confía en alguien que "esté seguro de todo", en una velada referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

También hizo alusión a las victorias de los candidatos demócratas a senador y gobernadora por Texas, James Talarico y Gina Hinojosa, algo que para él fue "increíble"; elogio que extendió al que será el primer senador musulmán de la historia de Estados Unidos, el también demócrata Abdul El-Sayed, de Míchigan.

"Perdimos coherencia" al no condenar la dictadura de Maduro en Venezuela

Por último, el frenteamplista, que durante su mandato fue muy crítico con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, consideró que la izquierda de todos los países debe tener un "estándar" ético que "provoque la confianza de la gente".

En el caso concreto de Venezuela, criticó que el país "se convirtió en una dictadura", pero los líderes progresistas de la región no lo condenaron: "La coherencia es muy importante y creo que la hemos perdido", expresó el expresidente.