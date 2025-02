La Casa Blanca equiparó al presidente Trump con un rey

La Casa Blanca equiparó al presidente estadounidense, Donald Trump, con un monarca, publicando en X una portada falsa de la revista Time en la que el mandatario aparece luciendo una corona y en la que se lee la frase "Larga vida al rey".

La publicación celebra el bloqueo llevado a cabo hoy por parte de la Administración del republicano del polémico peaje de 9 dólares para acceder al centro de la isla de Manhattan, una medida que implantó el Estado de Nueva York hace solo unos meses.

"LOS PEAJES HAN MUERTO. Manhattan y todo Nueva York están SALVADOS. ¡VIVA EL REY!", escribió la Casa Blanca, citando textualmente un mensaje de Trump publicado hoy en su red Truth Social.

En la "portada", Trump aparece sonriente sobre un fondo en el que se aprecia el paisaje de Manhattan y algunos de sus edificios más emblemáticos, como el Empire State Building o el Chrysler.

Sobre su cabeza, en lugar del nombre de la reconocida revista, se resalta en letras mayúsculas su apellido.

"CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!"

–President Donald J. Trump pic.twitter.com/IMr4tq0sMB