Trump aseguró que bromeaba cuando se proclamó "el elegido"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este sábado que bromeaba cuando el pasado miércoles miró al cielo y se proclamó "el elegido" para afrontar las prácticas comerciales chinas y acusó a algunos medios de criticarle a pesar de que sabían que era un chiste.

La imagen del presidente estadounidense mirando brevemente al cielo, con los brazos abiertos y afirmando ser "el elegido" para enfrentarse a Pekín dio la vuelta al mundo hace tres días, y desde entonces en EE.UU. se ha analizado mucho en clave electoral.

En su primer mensaje por Twitter en Biarritz (Francia), donde asiste a la cumbre de líderes del G7, Trump asegura que los periodistas con los que hablaba ese día en el jardín de la Casa Blanca "sabían que estaba bromeando, siendo sarcástico y, simplemente, divirtiéndome".

When I looked up to the sky and jokingly said “I am the chosen one,” at a press conference two days ago, referring to taking on Trade with China, little did I realize that the media would claim that I had a “Messiah complex.” They knew I was kidding, being sarcastic, and just....

"Los numerosos periodistas que estaban conmigo también lo sabían. Sabían la VERDAD", añade, para continuar acusando a los medios que él considera dedicados a difundir "noticias falsas" sobre él, de los que dice que lo tomaron como "noticias serias y como si yo pensara que soy el Mesías".

"Poco podía imaginar que los medios defenderían que tengo un 'complejo de Mesías'", continúa, por lo que insiste en su falta de confianza hacia esos medios, entre los que cita a algunos de sus blancos favoritos, como los canales de televisión CNN y MSNBC.

....having fun. I was smiling as I looked up and around. The MANY reporters with me were smiling also. They knew the TRUTH...And yet when I saw the reporting, CNN, MSNBC and other Fake News outlets covered it as serious news & me thinking of myself as the Messiah. No more trust!