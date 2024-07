Trump: "Biden es un montón de mierda y Kamala, jodidamente mala y patética"

Donald Trump se burló del desempeño del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras el debate que ambos sostuvieron el jueves pasado en la CNN al asegurar que es "un montón de mierda", en un video publicado este miércoles en su cuenta de la red Truth Social.

Biden "acaba de abandonar la carrera, lo he sacado yo", se escucha decir a Trump, para después arremeter en contra de la vicepresidenta, Kamala Harris, que ha ganado fuerza en las últimas horas como posible relevo del mandatario en caso de que este renunciara a su candidatura de reelección: "Eso significa que ahora tenemos a Kamala, creo que ella será mejor (oponente). Es jodidamente mala y patética", continúa.

Montado en un carrito de golf, el expresidente estadounidense (2017-2021) prosigue con comentarios despectivos hacia su contrincante demócrata poniendo en duda su capacidad para tratar asuntos con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, o el de China, Xi Jinping.

"¿Se imaginan a ese hombre lidiando con Putin y con el presidente de China, que es un hombre feroz y duro?", cuestiona Trump mientras recibe halagos de personas que no aparecen en el video.

