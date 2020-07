Trump cambió a su jefe de campaña ante las malas perspectivas electorales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reemplazó este miércoles a Brad Parscale como jefe de su campaña a la reelección ante las malas perspectivas a menos de cuatro meses para las elecciones a la Casa Blanca.

En su lugar, Trump nombró al estratega Bill Stepien, que trabaja en la campaña desde las elecciones de 2016.

"Me complace anunciar el ascenso de Bill Stepien a la jefatura de la campaña de Trump. Brad Parscale, que ha estado conmigo durante mucho tiempo y ha liderado nuestras tremendas estrategias digitales y de datos, permanecerá en ese rol, como asesor", dijo Trump en Twitter.

"Ambos -añadió- estuvieron muy involucrados en nuestra histórica victoria de 2016, y espero que juntos tengamos una gran y muy importante segunda victoria".

"Esta debería ser mucho más fácil ya que nuestros números en las encuestas están aumentando rápidamente, la economía está mejorando, las vacunas y tratamientos (para el coronavirus) pronto estarán en camino, ¡y los estadounidenses quieren calles y barrios seguros!", concluyó el mandatario.

La mayoría de encuestas, en realidad, sitúan a Trump unos diez puntos por detrás a nivel nacional de su contrincante, el ex vicepresidente demócrata Joe Biden, quien también lidera la intención de voto en todos los estados clave.

La campaña no ha logrado dar con una respuesta a la gestión de Trump de la crisis social y sanitaria derivada de la pandemia ni tampoco a la económica, a lo que se suman más recientemente las protestas e injusticias raciales.

