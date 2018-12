Donald Trump aseguró que el muro que pretende construir en la frontera con México tendrá un "diseño artístico" y que, una vez concluido, quedará "bonito".

"Los demócratas dicen alto y claro que no quieren construir un muro de cemento, pero lo que estamos construyendo no es un muro de cemento, estamos construyendo barras de acero diseñadas artísticamente, para que puedan verlos fácilmente", afirmó Trump en Twitter.

The Democrats, are saying loud and clear that they do not want to build a Concrete Wall - but we are not building a Concrete Wall, we are building artistically designed steel slats, so that you can easily see through it....