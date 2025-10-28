Síguenos:
Tópicos: Mundo | EE.UU.

EE.UU. mata a 14 personas tras atacar cuatro supuestas narcolanchas en el Pacífico

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, compartió registros de los ataques en redes sociales.

EE.UU. mata a 14 personas tras atacar cuatro supuestas narcolanchas en el Pacífico
 Captura
El Ejército de Estados Unidos mató a 14 personas tras atacar a cuatro supuestas narcolanchas en aguas del Pacífico Oriental en un día, informó este martes el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Hegseth aseguró que ocho "narcoterroristas" murieron en el ataque a la primera embarcación, cuatro en la segunda y de los tres que iba a bordo de la tercera, dos fallecieron y uno sobrevivió. Sin embargo, no ofreció detalles sobre la cuarta lancha.

