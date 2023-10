EEUU tendrá por primera vez una senadora lesbiana afroamericana

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, anunció este lunes la elección de Laphonza Butler, una afroamericana lesbiana que ha sido asesora de la vicepresidenta Kamala Harris, como la sustituta en la Cámara de la veterana senadora fallecida Dianne Feinstein.

Butler, afirmó la oficina del gobernador en un comunicado, "hará historia como la primera senadora estadounidense abiertamente LGBTQ de California y la primera lesbiana negra declarada en servir en el Congreso en la historia de Estados Unidos".

A sus 44 años, Butler será también la segunda mujer negra en representar a California en el Senado, después de Harris, y ocupará hasta 2024 el cargo de Feinstein, que falleció la semana pasada a los 90 años.

I'm proud to announce California's new United States Senator -- Laphonza Butler.



As we mourn the enormous loss of Sen. Feinstein, the very freedoms she fought for -- reproductive freedom, equal protection, and safety from gun violence -- have never been under greater assault.… pic.twitter.com/SOnbfVPmXj