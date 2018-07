El drama de los "endeudados" universitarios llega a la televisión

El drama de los "endeudados" de la Educación Superior llega a la televisión estadounidense con "Paid Off", un programa de televisión que busca pretende ayudar a algunos de los 44 millones de personas de ese país, que deben un promedio 37 mil dólares (más de 24 millones de pesos). El ganador puede irse con la deuda totalmente liquidada.

Según explica una nota del diario español El País, el aumento del valor de las matrículas, la disminución de ayudas públicas y las técnicas para captar de algunos bancos han terminado por atrapar a millones de licenciados universitarios.

Es el caso de Madeleine, licenciada de antropología; Jay, de arte; y Nico, de educación; todos con deudas que de entre 20 mil y 40 mil dólares. Los tres, son los primeros concursantes del programa de preguntas de cultura general.

What’s it like to play and win #PaidOff? Madeleine explains it all in this behind-the-scenes look at the latest episode. pic.twitter.com/xqZmK5dB1f