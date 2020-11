"¡Detengan el conteo!", clama Trump

El presidente estadounidense y aspirante a la reelección, Donald Trump, exigió nuevamente este jueves que se paralice el recuento de la elección, mientras el avance del conteo favorece a su rival, el demócrata Joe Biden.

"¡DETENGAN EL CONTEO!", tuiteó el republicano esta mañana.

"¡Cualquier voto que llegue después del día de la elección no debería contarse!", escribió en otro mensaje pasado el mediodía de Chile.

ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED!