EEUU: El único candidato latino se bajó de las primarias republicanas

El alcalde de Miami, Francis Suárez, de origen cubano, se convirtió este martes en el primer aspirante a la nominación republicana para las presidenciales de 2024 en retirar su candidatura.

"Si bien he decidido suspender mi campaña para la Presidencia, mi compromiso de hacer de esa una nación mejor para todos los estadounidenses permanece", señaló Suárez, de 45 años, en una publicación en X (antes Twitter) en la que no explica los motivos de su decisión.

Running for President of the United States has been one of the greatest honors of my life. This country has given so much to my family and me. The prospect of giving back at the highest levels of public service is a motivator if not a calling. Throughout this process, I have met…