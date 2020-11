Principales cadenas cortan y desmienten a Trump tras poner en duda el sistema democrático

Algunas de las principales emisoras de Estados Unidos, como ABC, CBS y NBC, cortaron al unísono el discurso del presidente Donald Trump en horario de máxima audiencia, mientras Fox News, la referencia informativa del Partido Republicano, desmentía sus palabras.

Reaccionaron con críticas e interrumpiendo su transmisión del acto a la desesperada de Trump, quien puso en duda los cimientos de la mayor democracia del mundo, al suscitar dudas sobre la integridad del sistema electoral, ante una posible derrota en los comicios y mientras prosigue el conteo de votos.

Las tres grandes emisoras en abierto -NBC, ABC y CBS- cortaron y desmintieron con contundencia el discurso de Trump, en pleno directo.

"Tenemos que interrumpir a Trump porque el presidente ha hecho una serie de afirmaciones falsas", decía en directo el periodista Lester Holt, presentador de NBC Nightly News, uno de los tres informativos más seguidos de la televisión en abierto.

Lo mismo hacía David Muir, el conductor del informativo más seguido del país con 8 millones de espectadores diarios. "Simplemente no se ha presentado evidencia en ninguno de estos estados de que existan votos ilegales", decía.

A continuación, el periodista explicaba que por la pandemia del coronavirus el voto por correo había aumentado rompiendo récords, más de 100 millones de estadounidenses votaron anticipadamente, y eso prolongaba el escrutinio.

La CBS, tercera en audiencia, arrancaba una verificación de datos mientras Trump terminaba su discurso, desmintió todas sus acusaciones de "fraude" y "corrupción del sistema".

Más contundentes fueron los servicios informativos de la radio pública estadounidense, la NPR: "Trump de nuevo reclamó falsamente la victoria en las elecciones de 2020. No ha ganado. Los votos se siguen contando".

Por su parte, los canales informativos de pago CNN y MSNBC, conocidos por sus posiciones más liberales, hablaban con dureza: "Qué noche más triste para Estados Unidos (...) Tratar de atacar la democracia con su fiesta de las falsedades. Mentira tras mentira tras mentira (...) Patético", decía en pantalla un compungido el presentador Jake Tapper en CNN.

"What a sad night for the United States of America to hear their President say that," @jaketapper says on CNN. "To falsely accuse people of trying to steal the election, to try to attack democracy that way with his feast of falsehoods. Lie after lie after lie." pic.twitter.com/okO58zshjR