"A pescar": La dura burla de Elon Musk contra Joe Biden

Elon Musk usó su cuenta de X para burlarse del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al publicar dos memes que sugieren que el Partido Demócrata lo eliminará de la contienda por la presidencia.

"Pronto se llevarán a Biden a pescar...", publicó Musk acompañado de una fotografía de un pescador en el mar, seguido de una fotografía de la película de 'The Godfather' que reza: "¿Sabes que es lo peor de una traición?... Qué nunca viene de tu enemigo".

Algunos usuarios de la plataforma respondieron a su publicación pidiéndole que "fuera más amable" con el presidente y que lo dejara "disfrutar su vida", a lo que Musk respondió que en su opinión Biden debería continuar en la carrera, pero que los demócratas "lo iban a sacar".

El magnate ha utilizado dicha red social, de la que es dueño, para criticar a los demócratas y abiertamente expresar su apoyo al expresidente Donald Trump, a quien mandó un mensaje de recuperación tras el atentado que sufrió el pasado 13 de julio.

Los comentarios de Musk podrían ser una respuesta a la publicación que Biden hizo durante la tarde del miércoles tras haber sido diagnosticado con Covid-19 en la que se burló del empresario dueño de SpaceX.

El mandatario aprovechó su diagnóstico para escribir "Estoy enfermo", para después comentar en su publicación: "De Elon Musk y de sus amigos millonarios que intentan comprar estas elecciones".

