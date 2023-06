Biden: La lucha para proteger los derechos LGTBI "está lejos de acabar"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este jueves que la lucha para proteger a la comunidad LGTBI "está lejos" de terminar, ante la ofensiva republicana en varios estados para restringir sus derechos.

"Nuestra lucha esta lejos, lejos de acabar debido a lo que algunas personas histéricas, y diría que con prejuicios, están haciendo en el país", apuntó Biden en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro británico, Rishi Sunak, en la Casa Blanca, cuando fue consultado sobre el tema.

El mandatario estadounidense consideró que algo está mal "cuando una persona puede casarse por la mañana en EEUU y ser despedida de su trabajo por la tarde por ser gay".

"Está mal que la violencia y los crímenes de odio contra la gente LGTBI estén aumentando, está mal que responsables (gubernamentales) extremistas estén impulsando leyes de odio que tienen como blanco a menores transgénero, aterrorizando a familias y criminalizando a los médicos", enumeró Biden.

"Son nuestros hijos, son nuestros vecinos", recordó el mandatario, al tiempo que destacó que "importa mucho" cómo el país trata a su gente. Por lo mismo, instó al Congreso a aprobar una ley que ampare los derechos de los estadounidenses LGTBI.

Con motivo de Mes del Orgullo, la Casa Blanca anunció este jueves un paquete de medidas para proteger los derechos de la comunidad LGTBI, como un programa de seguridad para capacitar a las organizaciones y centros del colectivo a defenderse de ataques y amenazas, incluidos tiroteos.

También se va a proporcionar formación a los estados y municipios para que aprovechen mejor el financiamiento destinado a apoyar la salud mental de los jóvenes LGTBI, y el Departamento de Vivienda dará apoyo técnico a albergues para ayudar a las personas del colectivo sin hogar.

Ante las prohibiciones de libros sobre diversidad sexual promovidas por políticos conservadores en varios estados, el Departamento de Educación federal creará una nueva división que defienda los derechos de los estudiantes a acceder a esos contenidos.

