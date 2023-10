La Casa Blanca condonó deudas estudiantiles a 125.000 personas

El Gobierno de Joe Biden anunció que perdonará la deuda estudiantil a 125.000 personas en todo Estados Unidos, por un total de 9.000 millones de dólares.

La nueva medida, que llega un mes después de que se reanudaran los pagos a la deuda estudiantil, suspendidos temporalmente por la pandemia, fue anunciada por la Casa Blanca como un paso para "arreglar el sistema de créditos estudiantiles".

La Administración de Biden aprobó hoy la condonación de la deuda para 55.000 personas inscritas en el programa de servicio público, unas 51.000 en los planes de pago ajustados a los ingresos y otras 22.000 personas con discapacidades totales o permanentes, según explicó la Casa Blanca en un comunicado.

En una publicación en X (antes Twitter), Biden celebró la medida como un "progreso" en el camino hacia aliviar la carga económica de la clase media.

"Les prometí que mi Administración continuaría utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para aliviar la carga de la deuda estudiantil para que más estadounidenses puedan tener la libertad de alcanzar sus sueños", escribió el presidente.

We fixed the income-driven repayment program so borrowers who had been paying on their loans for 20 years get the debt relief they earned.



Today, I announced that we have approved an additional $9 billion in relief for 125,000 borrowers under that program. pic.twitter.com/0s3JBujUpM