El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd J. Austin, confirmó este domingo la muerte de cinco personas tras un accidente de un helicóptero militar, ocurrido durante un entrenamiento en el Mediterráneo oriental este sábado.

"Lamentamos la trágica pérdida de cinco miembros del servicio estadounidense durante un accidente de entrenamiento en el Mar Mediterráneo el sábado por la mañana", consignó Austin.

No obstante, el Comando Europeo (EUCOM) señaló que el incidente, que está siendo investigado, "estuvo puramente relacionado con el entrenamiento y no hay indicaciones de actividad hostil".

La organización reafirmó que la aeronave estaba llevando a cabo "operaciones de entrenamiento" cuando tuvo un "accidente y se estrelló".

Por su parte, el presidente Joe Biden también lamentó la situación y declaró que "estamos orando por las familias y amigos que perdieron a un ser querido precioso: un pedazo de su alma. Toda nuestra nación comparte su dolor".

