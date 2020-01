Trump tuitea en persa para respaldar manifestaciones en Irán

En medio de la tensión entre ambas naciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó un mensaje en persa para respaldar las protestas que ocurren en Irán.

Cientos de iraníes salieron a las calles para exigir mayores responsabilidades del gobierno luego que este reconociera que personal de la Guardia Revolucionaria derribó "por error" una avión ucraniano en el que viajaban 176 personas.

"Para el pueblo valiente y sufriente de Irán: Desde el prinicipio de mi presidencia he estado junto a ustedes, y mi administración continuará estando con ustedes. Seguimos las protestas de cerca, y estamos inspirados por su coraje", publicó Trump en su cuenta de Twitter, primero lo hizo en inglés y luego repitió el mensaje en persa, el idioma oficial iraní.

Según la agencia EFE, los manifestantes iraníes se congregaron en un principio en la puerta de la Universidad Tecnológica Amir Kabir para prender velas en homenaje a los fallecidos, entre los que había numerosos estudiantes.

La vigilia se amplió y derivó pronto en una protesta contra las autoridades, que reconocieron en esta jornada que el Boeing 737 fue alcanzado el miércoles pasado por un misil disparado por sus sistemas de defensa aérea.

"La renuncia (de los responsables) no es suficiente, un juicio es necesario" o "muéranse, muéranse por esa vergüenza", fueron algunos de los gritos coreados, según confirmaron a Efe testigos.

Pompeo se sumó a los respaldos

Quien se sumó también al respaldo de las protestas fue el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, quien publicó un vídeo que parecía mostrar esas manifestaciones.

"La voz del pueblo iraní está clara. Están hartos de las mentiras del régimen, de su corrupción, su ineptitud y la brutalidad de los Guardianes de la Revolución bajo la cleptocracia de @khamenei_ir", escribió Pompeo en un tuit, citando la cuenta de Twitter del ayatolá Alí Jameneí.

The voice of the Iranian people is clear. They are fed up with the regime’s lies, corruption, ineptitude, and brutality of the IRGC under @khamenei_ir's kleptocracy. We stand with the Iranian people who deserve a better future. pic.twitter.com/tBOjv9XsIG