"Sólo porque estoy hot": Modelo de Onlyfans fue echada de supermercado tras ser reconocida por empleado

Una modelo de OnlyFans fue echada de un supermercado tras ser reconocida por uno de los trabajadores debido a su trabajo en la plataforma de contenido para adultos.

La brasileña Iana Ferreira denunció el incómodo momento ocurrido en Miami a través de una entrevista con el medio Daily Star.

Ferreira dijo que el empleado creyó que ella estaba grabando en el lugar, y que además, traía ropa muy provocativa.

"Me sentí humillada, estaba en shock cuando me sacó del mercado gritando. Mi look no era escandaloso. Lo uso en Brasil, todos los días, y nunca pasé por eso. El empleado me acusó de algo que no hice", dijo.

La modelo agregó que ha grabado videos en público, pero no en esta oportunidad y siempre "de manera discreta, sin avergonzar a otras personas".

No es la primera vez que le ocurre alguna situación así a Iara, ya que también fue discriminada en una playa por tres mujeres cuando usó su traje de baño. "Para mí es un prejuicio solo porque estoy hot", dijo.