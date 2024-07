EEUU: Niña de 12 años es acusada de matar a una prima de 8 por un celular

Una niña de 12 años residente en el estado Tennessee fue acusada de asesinato por supuestamente asfixiar a su prima de 8 años después de tener una discusión por un teléfono celular, informaron las autoridades.

La muerte de la pequeña de ocho años, identificada como Demeria Hollingsworth, ocurrió la noche del pasado 15 de julio en la ciudad de Humboldt.

El hecho quedó grabado en una cámara instalada en la pieza donde las dos niñas dormían.

La grabación muestra a la niña de 12 años usando ropa de cama para asfixiar a su prima, que dormía en ese momento, según información judicial citada por el canal CBS.

El fiscal de distrito de Gibson, Frederick Agee, explicó que, tras cometer el crimen, la sospechosa limpió a la víctima y acomodó su cuerpo.

"Este es uno de los actos violentos más inquietantes cometidos por un adulto o un menor que mi oficina haya procesado", indicó Agee en el comunicado citado por la televisora.

La fiscalía solicitará que la niña, que cumple 13 años a finales de este mes, sea procesada en un tribunal de adultos, lo que permitirá una sentencia más severa.

Familiares le dijeron a la televisora WREG que las niñas habían estado discutiendo por un iPhone cuando de camino a pasar un tiempo con su abuela.

